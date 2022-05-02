رغم تحذيرات لندن.. حوالي 350 مهاجرا يعبرون القناة الإنجليزية

2022/05/02 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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نقل ما لا يقل عن 350 مهاجرا إلى الشاطئ من القناة الإنجليزية في اليومين الماضيين، رغم تعهد الحكومة البريطانية بسجن طالبي اللجوء لتوجيههم زوارقهم عبر القناة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها عثرت على سبعة قوارب تحمل 254 مهاجرا، يوم أمس الأحد، فيما أفاد شهود بأن حوالي 100 مهاجر وصلوا حتى اليوم الاثنين إلى الشواطئ البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع إن الحكومة تعالج القضية من خلال "قمع مهربي البشر".

وقالت منظمة الإغاثة الخيرية وحملة Care4Calais، التي تعمل مباشرة مع المهاجرين في المعسكرات في شمال فرنسا، إنها أجرت مسحا بشأن خطط نقلهم إلى رواندا، مشيرة إلى 75٪ من الذين ينتظرون محاولة العبور إلى إنجلترا قالوا إن ذلك لن يردعهم.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت أمام البرلمان إن القوانين الجديدة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا يستندان إلى "الإنصاف" وضروريين لمكافحة تهريب البشر.

يذكر أن أكثر من 28 ألف مهاجر، دخلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية العام الماضي، ارتفاعا من 8500 في عام 2020.



ولقي العشرات مصرعهم، بما في ذلك 27 شخصا في نوفمبر.

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