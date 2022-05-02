مكافحة إرهاب كردستان تطيح بإرهابي خطير

2022/05/02 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي خطير في الإقليم.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "إرهابي نفذ عملية في المركز الثقافي في الموصل يوم 28 نيسان وتوجه يوم 30 نيسان الى دهوك".

وأضاف انه "تم اعتقاله من قبل جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان".

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