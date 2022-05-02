تويتر يزيل علامة توثيق حساب رياض محرز.. والنجم الجزائري يوجه رسالة إلى إيلون ماسك

2022/05/02 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزال موقع تويتر علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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