عريس يتأخر عن حفل زفافه في الهند.. والعقاب غريب

2022/05/02 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وظلت العروس وعائلتها ينتظرون وصول العريس إلى المكان لكنه لم يصل.

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