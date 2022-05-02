2022/05/02 | 21:20 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: nbAfV-vu62E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان سيمور جلال | حفلة عيد الفطر 2022 | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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