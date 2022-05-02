2022/05/02 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: US5Ymn5KLPQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. عصام الفيلي: الأزمة العالمية تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة بالعراق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. عصام الفيلي: الأزمة العالمية تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).