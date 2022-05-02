المرور تنوه عن قطع طريق وسط بغداد

2022/05/02 | 21:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنوهت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الاثنين، إلى قطع طريق وسط العاصمة بغداد لأغراض الصيانة.وقال العميد زياد القيسي مدير إعلام المرور العامة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية المرور العامة تنوه إلى قطع الطريق المؤدي من ساحة الطيران باتجاه ساحة قرطبة".وأضاف، أن "الهدف من قطع الطريق هو إجراء عملية الصيانة لوجود تخسفات".

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