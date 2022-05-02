إسرائيل تتّهم إيران بمحاولة تجنيد عملاء لها عبر فيسبوك

2022/05/02 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس, 2-5-2022 (أ ف ب) – اتّهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شاباك” الإثنين إيران باستخدام حساب وهمي على فيسبوك سعيا لحمل إسرائيليين على جمع معلومات لصالحها وإلحاق الضرر ببلادهم.ويأتي اتّهام شاباك للجمهورية الإسلامية بالسعي لتجنيد إسرائيليين بعدما قالت الدولة العبرية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعدّت خطة لاغتيال أحد دبلوماسييها في تركيا، في […]

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