مقتل جندي عراقي في معارك بسنجار مع مقاتلين أيزيديين

2022/05/02 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – قتل جندي عراقي وأصيب اثنان بجروح خلال معارك الاثنين بين الجيش العراقي ومقاتلين أيزيديين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً في تركيا، في منطقة واقعة في شمال العراق، كما أفاد فرانس برس مسؤول عسكري ونائب.وتشهد منطقة سنجار، معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، معارك متفرقة بين القوات العراقية و”وحدات […]

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