2022/05/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تعلن عن قطع طريق مهم وسط بغداد

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