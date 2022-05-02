صور الجثامين موجعة.. عيد كارثي يمر على عوائل بالفلوجة بسبب غرق أطفالهم الستة (فيديو)

2022/05/02 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

بعد ان احتفلوا صباح اليوم بالعيد وتبادل التهاني ويلعبون قرب نهر الفرات، لايعلم أطفال الفلوجة بالمنايا تحوم حولهم وصام النهر رمضان ليفطر بأرواحهم.

وشيع أهالي الفلوجة الأطفال الستة لنقل جثامين زهورا صغار الى مثواهم الأخير في مشهد مفجع تمتد توابيتهم واحد بجوار الاخر مودعين احلامهم مبكرا قبل ان ترى تلك الاحلام النور.

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