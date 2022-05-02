2022/05/02 | 21:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات إقليم كردستان تعتقل أحد المشاركين في هجوم الموصل الأخير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/02 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات إقليم كردستان تعتقل أحد المشاركين في هجوم الموصل الأخير) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات إقليم كردستان تعتقل أحد المشاركين في هجوم الموصل الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).