توب 5: أزمة بين روسيا وإسرائيل بسبب هتلر.. وحديث السيسي عن تهديد الإخوان للجيش

2022/05/02 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأزمة الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل بعد تصريحات عن "الدم اليهودي" لأودلف هتلر، وحديث السيسي "عزل الرئيس" وتهديد الإخوان للجيش، وتعليق الأمير تركي الفيصل على السخرية من بايدن في برنامج سعودي، مرورًا برسالة رياض محرز إلى إيلون ماسك بعد إزالة تويتر علامة توثيق حسابه، وصولا إلى أول نادي إنجليزي يسمح للمسلمين بأداء صلاة العيد في ملعبه...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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