وزير المالية الألماني يعلن استعداد بلاده لفرض حظر نفطي على روسيا

2022/05/02 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية الألماني إن ألمانيا مستعدة للموافقة على حظر نفطي على النفط الروسي.

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