إعداد خطة لإلغاء المخيمات العشوائية في قضاءي عامرية الصمود والحبانية

2022/05/02 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… اوعز محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، الاثنين، الى الجهات المعنية بإعداد خطة لإلغاء المخيمات العشوائية في قضاءي عامرية الصمود والحبانية .وقال مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز الى الجهات المشرفة على مخيمات النزوح العشوائية في […]

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