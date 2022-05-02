عملية أمنية تلاحق قتلة الشيخ الفيصلي في ميسان

2022/05/02 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية لملاحقة قتلة الشيخ محمد ريسان الفيصلي في المحافظة.وذكر إعلام المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "أطلقت عملية امنية بمشاركة قطعات من الجيش العراقي في قضاء قلعة صالح على إثر مقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلي".وكان الشيخ محمد ريسان الفيصلي، قد قتل إثر نزاع عشائري في محافظة ميسان اليوم.

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