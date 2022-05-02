2022/05/02 | 21:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aN-jYMxuDIM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. نقابة الأطباء تدعو المواطنين للأبلاغ عن الحالات السلبية في العيادات الخاصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى.. نقابة الأطباء تدعو المواطنين للأبلاغ عن الحالات السلبية في العيادات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).