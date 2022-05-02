2022/05/02 | 21:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5uukQUSnsAk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر ناصر : تكرار القصف على اربيل يؤكد ان المنطقة باتت على كف عفريت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر ناصر : تكرار القصف على اربيل يؤكد ان المنطقة باتت على كف عفريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).