2022/05/02 | 21:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر ناصر : تكرار القصف على اربيل يؤكد ان المنطقة باتت على كف عفريت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5uukQUSnsAk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر ناصر : تكرار القصف على اربيل يؤكد ان المنطقة باتت على كف عفريت) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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