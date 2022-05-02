بيدرو سنشيز رئيس الحكومة الاسبانية وبرنامج بگاسوس الاسرائيلي . - سعيد الوجاني

2022/05/02 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بيدرو ستشيز ونظام بيگاسوس Pedro Sanchez et Pegasus أعلنت الحكومة الاسبانية خبر اكتشافها خضوع هاتف رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez ، وهاتف وزيرة الدفاع الاسبانية ، للتجسس بواسطة نظام Pegasus الإسرائيلي ..



السؤال .



هل الإعلان عن هذا الاكتشاف من قبل الحكومة الاسبانية ، هو مناورة ملعبة من قبل السيد Pedro Sanchez شخصيا ، للتغطية على الفضيحة التي وجد نفسه فيها ، حين اتهمته المعار ......





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