اللاعبون المحرومون من الجولةِ الـ30 بالدوري المُمتاز

2022/05/02 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاثنين، على قائمة اللاعبين المحرومين من الجولةِ الثلاثين من مُنافسات الدوري المُمتاز لكرة القدم.

ادناه اسماء اللاعبيين:

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