التحكم بها عن بعد عبر الهاتف.. Cheryتكشف عن سيارة متطورة جديدة

2022/05/02 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت السيارة أيضا على أنظمة متطورة للتحكم .

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