بمناسبة عيد الفطر ويوم الاستقلال الإسرائيلي.. معايدات متبادلة بين إردوغان وهرتزوغ

2022/05/02 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الإثنين، ونظيره الإسرائيلي، إسحق هرتصوغ، المباركات بعيد الفطر وعيد الاستقلال الإسرائيلي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان لمكتب هرتصوغ.

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