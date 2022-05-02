العتبة الحسينية تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد

2022/05/02 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعقررت العتبة الحسينية المقدسة، إقامة صلاة العيد يوم غد الثلاثاء.وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين ".

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