الدستور يحتاج لتعديلات.. الفتح يقترح لأول مرة أمراً خطيراً يتعلق بمنظومة السياسة العليا

2022/05/02 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين، ان الحل للمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق هو تحويل النظام من برلماني الى رئاسي.وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق جرب النظام البرلماني طوال السنوات الماضية واثبت فشله لذلك فإن الحل هو تحويل نظام الحكم الى رئاسي".وأضاف انه "بإمكان تحويل النظام الى رئاسي من خلال تعديل الدستور ".وتابع الموسوي، ان "الدستور العراقي بحاجة الى الكثير من التعديلات لان يحتوي على مشاكل كبيرة كان لها تأثير على واقع البلاد في كافة المجالات".

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