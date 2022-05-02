سان جيرمان يثير اهتمام صلاح

2022/05/02 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

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لا تزال التكهنات تحوم حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، رفقة فريقه ليفربول، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز في صيف العام المقبل 2023.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، وسبق وأن صرح صلاح بأن البقاء في قلعة أنفيلد هي الرغبة الأساسية لديه، ولكن في حال لم يتوصل الريدز لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، قد يجد النادي نفسه مجبرًا على بيع النجم المصري هذا الصيف خوفًا من خسارته بالمجان العام المقبل.

وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية إلى أن فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان، من الأفكار المثيرة للاهتمام بالنسبة لصلاح، بالنظر إلى قائمة الفريق الفرنسي المدججة بالنجوم.

ومع اقتراب كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان، يرغب الفريق الفرنسي في التعاقد مع نجم جديد، وقد يكون هو صلاح.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن خيار الانتقال إلى الدوري الإسباني يبقى متاحًا أيضًا أمام النجم المصري عبر بوابة أي من ريال مدريد وبرشلونة.

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