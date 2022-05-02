العتبة الحسينية تقرر إقامة صلاة العيد غدا

2022/05/02 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

قررت العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، إقامة صلاة العيد يوم غدا الثلاثاء.

وذكرت العتبة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تقرر إقامة صلاة العيد يوم غد الثلاثاء".

وأضافت، أن "ذلك جاء بعد تخفيف إجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها جائحة كورونا قبل عامين".

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