مسؤول أمريكي: تقارير استخباراتية عن خطط روسيا لضم دونيتسك ولوهانسك

2022/05/02 | 22:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن لدى واشنطن تقارير استخباراتية "ذات مصداقية عالية" تفيد بأن روسيا ستحاول ضم المناطق التي يحتلها الانفصاليون في دونيتسك ولوهانسك "في وقت ما في منتصف شهر مايو".

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