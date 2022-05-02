2022/05/02 | 22:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب احمد طه الربيعي، الاثنين، عدم شرعية تقديم حكومة تصريف الاعمال قانون الأمن الغذائي ، مبينا ان القانون جاء لنهب الوفرات المالية قبل إقرار الموازنة العامة.وقال الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “مخاوف كبيرة حول قانون الدعم الطارئ وننتظر القراءة الثانية للقانون التي تشذب جميع اخطاره “، مشيراً إلى أن “الأمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الدعم الطارئ هو المشكلة بذاته وليس الحل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: الدعم الطارئ هو المشكلة بذاته وليس الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).