البنتاغون يكشف محاولات روسية لتطويق القوات الأوكرانية في دونباس

2022/05/02 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإثنين، أن القتال لم ينته في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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