2022/05/02 | 23:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Co091J25hg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهرتنا مع دعاء نانا | الحلقة الاولى (الفنان محمد الشامي & الفنان طلال علي & الشاعر علي العتابي)) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سهرتنا مع دعاء نانا | الحلقة الاولى (الفنان محمد الشامي & الفنان طلال علي & الشاعر علي العتابي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).