هذا ما تضمنه الاتصال الهاتفي بين الكاظمي ونظيره الكويتي

2022/05/02 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ونظيره الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالا هاتفيا اليوم من نضيره العراقي، مصطفى الكاظمي، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وبين أنه "جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتابع البيان: "استعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

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