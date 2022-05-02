يؤثر على العالم.. خطورة التباطؤ

2022/05/02 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الاقتصاد الصيني، تباطؤا لم يشهده منذ عقود، بسبب نهج بكين غير المتسامح مع وباء كورونا، ما يهدد بخفض النمو العالمي.

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