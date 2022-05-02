الشطري يهنئ شبكة الإعلام بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس التلفزيون العراقي

2022/05/02 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، شبكة الإعلام العراقي بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس تلفزيون العراق.وذكر المكتب الاعلامي للشطري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري يتقدم بالتهنئة الى شبكة الإعلام العراقي والعاملين فيها بمناسبة حلول الذكرى 66 لتأسيس تلفزيون العراق".

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