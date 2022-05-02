سابقة لم تحصل.. خلاف البارتي واليكيتي يضعف الإقليم قبال المركز (رسالة كردي للحزبين)

2022/05/02 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، أن قنوات التواصل بينه وبين الديمقراطي مقطوعة تماما، معتبرا انها سابقة لم تحدث بين الحزبين الاكبر في الإقليم.

وقال القيادي في الاتحاد احمد الهركي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "العلاقة سيئة مع الديمقراطي وأصبح بيننا شرخ، والخلاف لم يعد مقتصرا على رئاسة الجمهورية وإنما هناك اكثر من ملف فيه تباعد بيننا بما فيها ملف الانتخابات في الإقليم ومستقبل حكومة الإقليم ومسألة المشاركة فيها".

وبين أن "الحكومة الاتحادية كان يتفق عليها في اربيل او السليمانية عندما يتم التوافق بين جميع الشركاء وعليه اصبح اليوم موقفنا ضعيف اتحاديا بأنقسام الديمقراطي عن الاتحاد واصبحت التداعيات خطيرة".

وتابع: "نتمنى أن لاتتطور الخلافات ويزداد الأمر سوءا بين الطرفين".

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