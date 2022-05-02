جوارديولا.. عقدة ريال مدريد يعود إلى سانتياجو بيرنابيو

2022/05/02 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

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لا يوجد مدرب يمتلك أرقاما قياسية ضد ريال مدريد أفضل من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إذ خاض الإسباني بفرق قاد جهازها الفني 20 مباراة ضد الكتيبة المدريدية، فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر في مثلها.

وحقق جوارديولا هذه الأرقام وهو على رأس الإدارة الفنية لفريقي برشلونة ومانشستر سيتي، ما يجعله "عقدة" جمهور ريال مدريد.

وواجه جوارديولا ريال مدريد في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ويخوض الثامنة بعد غد الأربعاء في إياب نصف النهائي.

ويحتفظ بيب بذكرتين جيدتين في مواجهة ريال مدريد بثلاث أدوار إقصائية، وذكرى أخرى يعتبرها هو بنفسه "أسوأ هزائمه"، حيث كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014 وهو مدير فني لبايرن ميونخ.

وفي تلك النسخة كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لريال مدريد، وانتهت مباراة الذهاب آنذاك بانتصار الفريق الملكي بهدف نظيف، لذا كانت جميع الخيارات مفتوحة في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب (أليانز أرينا).

وأحاطت بتلك المباراة أجواء ساخنة آنذاك، حيث قال كارل هاينز رومينجيه، المدير الرياضي للعملاق البافاري: "عندما يأتي الثلاثاء المقبل، ستحترق أشجار ميونخ، وستكون المباراة جحيما".

ورغم تصريحات رومينيجه، تفوق ريال مدريد على بايرن ميونخ طولا وعرضا وانتصر برباعية نظيفة بفضل ثنائية راموس وكريستيانو رونالدو.

وكان هذا الإقصاء الوحيد لجوارديولا أمام ريال مدريد في دوري الأبطال، فبينما كان مديرا فنيا لبرشلونة أقصى ريال مدريد، بقيادة جوزيه مورينيو، من الدور نصف النهائي في موسم 2010-2011.

وحينما كان بيب مديرا فنيا لـ "البلاوجرانا" لعب 15 مباراة ضد "الميرينجي"، انتصر في 9 وتعادل في 4 وخسر مباراتين فقط، منها انتصاره بنتيجة 6-2 في (سانتياجو بيرنابيو) و5-0 في (كامب نو).

وفي 2020 واجه جوارديولا ريال مدريد مرة أخرى، وهو مدير فني لمانشستر سيتي، وكان في ثمن نهائي التشامبيونز ليج.

وفي مباراة الذهاب المُقامة على ملعب (سانتياجو بيرنابيو) انتصر "السيتزنس" بهدفين لهدف، بثنائية كيفين دي بروين وجابرييل جيسوس، وهي نفس نتيجة مباراة الإياب.

وبعد مرور موسمين يلتقي جوارديولا بخصمه المفضل، الذي سجل عليه 41 هدفا واستقبل منه 25 هدفا في 20 مباراة لعبها ضده طوال مسيرته التدريبية.

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