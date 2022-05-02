انطلاق عملية أمنية بعد مقتل شيخ عشيرة في ميسان

2022/05/02 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية لملاحقة قتلة الشيخ محمد ريسان الفيصلي في المحافظة.

وقال إعلام المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم انطلاق عملية امنية بمشاركة قطعات من الجيش العراقي في قضاء قلعة صالح على إثر مقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلي".وقتل الفيصلي، بوقت سابق اليوم، على خلفية ثأر عشائري

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