2022/05/02 | 23:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة “لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين”.وشدد محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، على أن “الأونروا”، “لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات، واستمرارها هو تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب فلسطيني جراء اقتراح إنهاء دور وكالة “الأونروا”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب فلسطيني جراء اقتراح إنهاء دور وكالة “الأونروا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).