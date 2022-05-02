2022/05/02 | 23:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستعاد مانشستر يونايتد توازنه بالتغلب على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية اليونايتد برونو فيرنانديز (9) وكريستيانو رونالدو (61) ورافائيل فاران (72).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الـ14.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بثلاثية أمام برينتفورد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بثلاثية أمام برينتفورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).