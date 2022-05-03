بابنا مفتوح للشراكة.. الإطار يوجه دعوة تتزامن مع العيد

2022/05/03 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعرب القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاثنين، عن أمله بأن يكون عيد الفطر المبارك بوابة للتسامح الحقيقي وفتح صفحات جديدة بين الفرقاء السياسيين لغرض انهاء الانسداد السياسي.

وقال الهلالي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "باب الاطار التنسيقي مفتوح للحوار والشراكة الحقيقية في ادارة العراق نحو المستقبل الأفضل لابنائه"، مبينا أنه "علينا ان نستثمر هذه الأيام لفتح باب الحوار واللقاءات مع الجميع لاختيار رئيس الجمهورية كبداية وبعدها يتم الاتفاق على رئيس الوزراء وكابينته الحكومية".

وتوقع الهلالي أن "تشهد المرحلة المقبلة تطور حقيقي بالمشهد السياسي نحو الأفضل لان الانسداد وان طال فلن يدوم".

وأكد أن "عقلاء القوم موجودون وهمهم مصلحة الوطن ونحن نعتقد مهما استمر الاختلاف بوجهات النظر بين الشركاء فالأمر نهايته الانفراج".

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