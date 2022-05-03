بينها حماية دور العبادة.. شرطة الديوانية تستنفر خطة عيد الفطر أمنياً من دون قطوعات

2022/05/03 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن البدء بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة، رحيم عودة، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "تشكيلات الاجهزة الامنية وبقيادة شرطة المحافظة شرعت اليوم بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك".

وأوضح أن "الخطة تتضمن حماية دور العبادة التي اقيمت وستقام فيها صلاة العيد اضافة الى الاماكن العامة والتي يتواجد فيها المواطنين، حيث نشرت الاجهزة الامنية عناصرها الامنية والاستخباراتية".

وأشار عودة الى أن "الخطة لاتتضمن قطع او اغلاق للشوارع لمنع حدوث ازدحامات مرورية".

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