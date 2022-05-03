بينها السعودية.. الكاظمي يتصل بقادة ثلاث دول عشية عيد الفطر

2022/05/03 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر.

وبحسب مكتبه الإعلامي، هنأ الكاظمي، "مساء الإثنين، في اتصال هاتفي كلاً من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وعاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأعرب الكاظمي عن تمنياته بأن "يعم الخير والسداد للدول الشقيقة الثلاث، وأن تنعم شعوبها بدوام الرفعة والازدهار".

وأكد خلال الاتصال على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق مع السعودية والبحرين والكويت، وأهمية تطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها".

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