يويفا يمنع الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات

2022/05/03 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، منع الأندية الروسية من المشاركة في جميع مسابقاته "حتى إشعار آخر" جراء غزو موسكو لأوكرانيا.

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