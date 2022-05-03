2022/05/03 | 00:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Jx2iV2UCgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النقابات في العراق.. مائة عام من التحديات في تحت خطين مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النقابات في العراق.. مائة عام من التحديات في تحت خطين مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).