2022/05/03 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأسابيع، كان المدنيون في ماريوبول الأوكرانية محاصرين تحت نيران القصف الروسي، وكلما هدأت أصوات القذائف، هرعوا لدفن موتاهم وجلب ما يستطيعون من ثلوج لتحضير مياه للشرب، فيما كانت التجهيزات الغذائية تتناقص باضطراد.

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