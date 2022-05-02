2022/05/03 | 00:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هنأ الرئيس الأميركي والسيدة الأولى المسلمين بمناسبة عيد الفطر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في حفل عيد الفطر: المسلمون في أميركا يجعلون بلادنا أكثر قوة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في حفل عيد الفطر: المسلمون في أميركا يجعلون بلادنا أكثر قوة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في حفل عيد الفطر: المسلمون في أميركا يجعلون بلادنا أكثر قوة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).