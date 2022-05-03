شاهد بالفيديو.. أهالي كربلاء يدعون لانفراجة بالازمة السياسية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

2022/05/03 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lLFVaucNE88

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