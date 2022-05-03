2022/05/03 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QCZhu7xtTJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | د. مهند الهلال: التحدي الأكبر امام نقابتنا هو قانون معادلة الشهادات والترقيات العلمية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | د. مهند الهلال: التحدي الأكبر امام نقابتنا هو قانون معادلة الشهادات والترقيات العلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).