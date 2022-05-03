2022/05/03 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aIVWyfTfcuQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | ستار الدنبوس: الانتماء لنقابة العمال يتم بطريقة اختيارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | ستار الدنبوس: الانتماء لنقابة العمال يتم بطريقة اختيارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).