مذكراتي- سيرة أحمد باني خيلاني- الحلقة الثالثة والاخيرة . - محمد السعدي

#محمد_السعدي مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٣-;- والاخيرة .حول التنظيمات الحزبية في المناطق العربية .
أود أن أنوه مره أخرى ، أني أنقل النص كما هو مكتوب في سيرة المرحوم ” أحمد باني خيلاني ” وفي صفحة الكتاب ٣-;-٤-;-٤-;- يذكر أبو سرباز حول ” حول التنظيمات الحزبية في المناطق العربية ” ويروي ما يلي .””” واما التنظيمات الحزبية في المناطق العربية العراقية فانيط الى الرفيق ”أبو خ ......
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