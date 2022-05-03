مذكراتي- سيرة أحمد باني خيلاني- الحلقة الثالثة والاخيرة . - محمد السعدي

2022/05/03 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي مذكراتي”سيرة أحمد باني خيلاني”٣-;- والاخيرة .حول التنظيمات الحزبية في المناطق العربية .



أود أن أنوه مره أخرى ، أني أنقل النص كما هو مكتوب في سيرة المرحوم ” أحمد باني خيلاني ” وفي صفحة الكتاب ٣-;-٤-;-٤-;- يذكر أبو سرباز حول ” حول التنظيمات الحزبية في المناطق العربية ” ويروي ما يلي .””” واما التنظيمات الحزبية في المناطق العربية العراقية فانيط الى الرفيق ”أبو خ ......





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