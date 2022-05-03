إدانة شرطي سابق بالاعتداء على ضابط في أحداث الكابيتول

2022/05/03 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت هيئة محلفين اتحادية يوم الاثنين أحد عناصر شرطة نيويورك السابقين بتهمة الاعتداء على ضابط خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي، رافضة ادعاءه بأنه كان يدافع عن نفسه.

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